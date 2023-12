L’attacco di scorta non va, per l’Inter un problema! Routine − CdS

Il difetto dell’Inter è legato all’attacco delle seconde linee composto da Arnautovic e Sanchez. I due faticano ad incidere e i numeri sono impietosi.

SCARICO − Lautaro Martinez e Thuram sono una cosa, Sanchez e Arnautovic un’altra. Differenza di valori notevole ed evidente per quanto riguarda il reparto offensivo in toto dell’Inter di Simone Inzaghi. Sia il cileno che l’austriaco faticano ad incidere, tant’è che in due hanno messo a referto solamente tre gol e un assist. Troppo poco per una squadra che ha bisogno del contributo unanime di tutti. Il Toro e Thuram, insieme, contano 23 gol e otto assist, nel caso venisse un raffreddore a uno dei due, tuona il Corriere dello Sport, per l’Inter sarebbe più che un problema. Ma non è una novità per i nerazzurri. Negli ultimi anni, Inzaghi ha dovuto convivere con questo deficit in attacco. Nella stagione 21-22, la sua prima all’Inter, ha avuto come riserve Sanchez e Correa, in quella successiva Correa-Lukaku, col belga entrato in condizione solamente ad anno inoltrato. Quest’anno Sanchez e Arnautovic, con l’austriaco che ha già saltato otto partite per infortunio. Per loro dovrebbe esserci una nuova chance mercoledì 20 nella sfida di Coppa Italia col Bologna. Occorre sfruttarla al massimo.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia