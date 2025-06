L’Atletico Madrid vince e si rilancia: Seattle Sounders tramortito

L’Atletico Madrid non sbaglia contro il Seattle Sounders e vince 3-1. Gli spagnoli si rilanciano per una qualificazione agli ottavi.

SPAGNOLI NUOVAMENTE IN CORSA – A Seattle, l’Atletico Madrid ritrova la vittoria, dopo la batosta all’esordio contro il Psg, e si ricandida per qualificarsi agli ottavi del Mondiale per Club. A mezzanotte, nella prima partita del gruppo B, i Colchoneros giocano sul campo del Seattle Sounders. La squadra di Diego Simeone inizia con il piede premuto sull’acceleratore, tant’è che dopo undici minuti passa subito in vantaggio grazie al gol di Barrios, bravo ad insaccare sul servizio di Giuliano Simeone. L’Atletico non molla e pochi minuti dopo si avvicina allo 0-2 con Sorloth, che fa tutto bene, tirando poi addosso al portiere degli americani. Al 37′, fallo netto di Baker-Whiting sull’incontenibile Simeone, l’arbitro prima fischia rigore ma poi clamorosamente dopo revisione al monitor del VAR cambia idea. Nella ripresa, dopo due minuti Witsel fa 0-2. Il Seattle come successo col Botafogo non molla e al 50′ Rusnak riapre tutto. Ma l’Atletico sta benissimo e cinque minuti dopo è ancora Barrios a trafiggere Frei. Gli spagnolo vincono 1-3. Nell’ultimo match, il Cholo Simeone proverà a centrare la qualificazione contro i brasiliani del Botafogo.

Seattle Sounders-Atletico Madrid 1-3

11′ e 55′ Barrios, 47′ Witsel, 50′ Rusnak