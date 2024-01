Atlético Madrid, stavolta derby vincente: super Griezmann al 100′!

Atlético Madrid e Real Madrid danno vita a un super derby, il secondo del 2024 dopo quello di Supercoppa. Negli ottavi di Copa del Rey si va di nuovo ai supplementari e stavolta gli avversari di Champions League dell’Inter lo vincono. È 4-2, con super Griezmann.

LA RIVINCITA È COMPLETA – Appena otto giorni dopo la semifinale di Supercopa de Espana l’Atlético Madrid si riscatta nel derby di Copa del Rey. Lo fa vincendo 4-2 al Civitas Metropolitano contro il Real Madrid, ai tempi supplementari dopo il 2-2 al 90′. Al 39′ cross di Rodrigo de Paul sporcato dal compagno Antoine Griezmann, lo prolunga Antonio Rudiger e diventa buono per la deviazione di Samuel Lino. Ma nell’unico minuto di recupero del primo tempo, su punizione battuta a centro area, sbaglia tutto Jan Oblak che anziché respingere di pugno si fa autogol da solo. Atlético Madrid ancora avanti a inizio ripresa (57′): stavolta l’errore è dei blancos, su cross basso incertezza di Andriy Lunin e rimpallo su Rudiger che manda Alvaro Morata a segnare a porta vuota. I padroni di casa hanno la palla del 3-1, non la sfruttano e all’82’ Jude Bellingham tocca al centro dove Joselu appena entrato pareggia. Si va così ai supplementari, dove al 100′ Griezmann scappa via a Vinicius Junior da destra e al termine di una splendida galoppata segna un eurogol da posizione defilata. Spettacolare la giocata del francese, di classe e precisione. Nel secondo mini-tempo il Real Madrid pareggerebbe, ma Bellingham è in fuorigioco e non vale il 3-3 di Dani Ceballos. E la chiude in contropiede Rodrigo Riquelme, al 119′ su assist a sinistra: Atlético Madrid ai quarti.