Atletico Madrid prima europea fuori! Successo amaro col Botafogo

L’Atletico Madrid vince per 1-0 contro il Botafogo ma è costretto comunque a salutare il Mondiale per Club dopo i giorni. Successo amaro per i Colchoneros.

BRUTTA SERATA – All’Atletico Madrid non basta la vittoria per 1-0 contro il Botafogo. La notte americana per i Colchoneros si trasforma nell’incubo peggiore, perché il successo c’è ma manca la fortuna. La squadra domina, spreca occasioni su occasioni, non sblocca la partita e vede le sue possibilità di qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club infrangersi piano piano. Solo Antoine Griezmann ha saputo sfruttare l’assist del compagno Julian Alvarez segnando l’1-0 definitivo al minuto 87. Gli spagnoli avrebbero però avuto bisogno almeno di altri due gol per superare il Botafogo nel girone. Il motivo? La differenza reti. Il Psg ha chiuso al primo posto con 6 punti e +5 di DR, il Botafogo al secondo con +1 di DR e l’Atletico Madrid si è fermata a -1 a causa della brutta sconfitta con i francesi.

ATLETICO MADRID-BOTAFOGO 1-0

Griezmann all’87’