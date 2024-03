Atletico Madrid-Inter, Road to Wembley. Oggi il primo passo – CdS

Atletico Madrid-Inter si giocherà quest’oggi alle ore 21 al Civitas Metropolitano. Inizia la cavalcata verso Wembley dove si farà la finale di Champions League, serve un’impresa ai nerazzurri.

IMPRESA – Diego Pablo Simeone ha vinto 50 partite su 102 in Champions League e quest’anno ha perso una sola volta al Civitas Metropolitano: contro l’Athletic Bilbao nella gara d’andata delle semifinali di Coppa del Re. Questi dati spiegano perché si può parlare di un’impresa in caso di passaggio del turno dell’Inter. Vero che si parte dal vantaggio maturato a San Siro, ma è minimo. Un solo gol può riaprire completamente i giochi, in più i Colchoneros avranno dalla loro parte i recuperati Antoine Griezmann e Alvaro Morata. Si giocherà sul filo dei nervi, servirà coraggio e tanta intraprendenza. Simone Inzaghi si affida al trio Stefan de Vrij–Benjamin Pavard–Alessandro Bastoni per serrare la porta nerazzurra e provare a passare ai quarti di finale, iniziando realmente il cosiddetto “Road to Wembley”. L’obiettivo è rendere la tappa di Madrid come quella di Oporto di un anno fa.

fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania