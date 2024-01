Atletico Madrid, Depay la decide allo scadere! Regalo del Rayo Vallecano

L’Atletico Madrid vince 2-1 contro il Rayo Vallecano la sfida valida per la ventesima giornata di Serie A. Seconda vittoria consecutiva in campionato per la squadra allenata da Simeone, prossima avversaria dell’Inter in Champions League. Decide quasi allo cadere il gol di Memphis Depay.

REGALO – Vittoria nel finale per l’Atletico Madrid, ma lo fa a fatica contro un modestissimo Rayo Vallecano. Sbloccano la partita i padroni di casa al 34′ grazie al colpo di testa di Reinildo. Prima dello scadere del primo tempo, però, arriva il gol del pareggio con Alvaro Garcia che buca Oblak e pareggia subito. Al 58′ erroraccio difensivo dell’Atletico Madrid, ne approfitta Alvaro Garcia che da solo non riesce a trovare il gol del vantaggio, ipnotizzato da Oblak. Al 90′ Depay trova il gol vittoria su assist di Griezmann. Grave errore della difesa del Rayo Vallecano che si addormenta, ma l’errore più grande è di Dimitrievski che non blocca la palla accompagnandola praticamente in porta.