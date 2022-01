Atalanta, vittoria (Coppa Italia) pre-Inter: Venezia fuori tra le polemiche

L’Atalanta vince nella sfida degli ottavi di finale contro il Venezia, non però senza polemiche: il gol di Muriel che ha sbloccato il risultato – 2-0 – è viziato da un netto controllo di mano. Per i bergamaschi ora arriva l’Inter.

VITTORIA CON POLEMICHE – L’Atalanta ha la meglio sul Venezia e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia. Non però senza polemiche. Decisive una rete nel primo tempo di Luis Muriel, viziata però da un controllo con il braccio che l’arbitro non ravvisa senza nemmeno un check al VAR e il centro di Maehle nel finale di partita. Da segnalare in apertura di primo tempo anche un gol annullato agli ospiti: Crnigoj insacca da calcio d’angolo, ma l’arbitro ferma tutto per una posizione irregolare di Henry in traiettoria. Ora per i bergamaschi arriva la sfida – domenica sera – contro l’Inter.