Atalanta, via un big a pochi giorni dall’Inter? In arrivo giorno decisivo!

L’Atalanta, dopo la sconfitta con il Torino, si prepara alla prossima partita che sarà a San Siro contro l’Inter. Una sfida mai banale per Gasperini che non perde occasione per punzecchiare la sua ex società. Intanto il club bergamasco potrebbe salutare un big proprio a pochi giorni dal match

SFIDA AI CAMPIONI – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo un esordio ricco di gol in Serie A con il 4-0 rifilato al Lecce, è caduta sul campo del Torino e adesso si appresta a sfidare l’Inter Campione d’Italia a San Siro. L’ultimo confronto tra le due squadre lombarde aveva visto trionfare gli uomini di Simone Inzaghi con un risultato piuttosto netto ma venerdì sarà un’altra storia.

VIA UN BIG? – Dopo l’annuncio dell’ex Inter Juan Cuadrado, che potrebbe curiosamente esordire con la sua nuova squadra proprio contro i suoi ex compagni interisti, l’Atalanta potrebbe perdere un titolarissimo proprio a pochi giorni dalla partita di San Siro. Domani si parla di incontro decisivo per quella che potrebbe essere una cessione dolorosa ma anche remunerativa.

Atalanta, via un big a pochi giorni dalla partita con l’Inter? Domani giornata cruciale

RICHIESTA ELEVATA – L’Atalanta domani potrebbe risolvere definitivamente la situazione di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese ha comunicato al club di voler trasferirsi alla Juventus che sta trattando con i bergamaschi da settimane. La richiesta dei Percassi è di 60 milioni di euro e, come sottolineato da Gianluca Di Marzio, faranno di tutto per portare i bianconeri vicini alla cifra richiesta.

NO RETROMARCIA – Il club bianconero come ultima offerta ha presentato 52 milioni più 7 di bonus, divisi tra facili e difficili. Il calciatore non intende fare retromarcia, tanto da non allenarsi più con la squadra atalantina. Domani, appunto, andrà in scena l’incontro probabilmente decisivo per il passaggio di Koopmeiners alla Juventus.