L’Atalanta si tiene stretta la vetta. Ma vittoria di misura e tanti rischi contro il Cagliari!

L’Atalanta trova le decima vittoria consecutiva in campionato. Ma battere il Cagliari non risulta semplice. Gasperini ci riesce con un super Carnesecchi e il gol di Zaniolo.

PRIMO TEMPO – All’Unipol Domus va in scena Cagliari-Atalanta, per la sedicesima giornata di Serie A. I padroni di casa inizia bene la sfida del sabato pomeriggio, rendendo non semplice la vita ai bergamaschi che fatica a trova gli spazi giusti. Al 33′ arrivano grandi proteste da parte dei rossoblù, che reclamano un rigore. Kossounou, infatti, sembra aver colpito il pallone con un braccio dopo aver deviato in scivolata l’assist di Deiola. Per Pairetto, e anche per il VAR, non c’è penalty e il gioco prosegue. Poi il Cagliari, prima di andare a riposo negli spogliatoi, va vicinissimo al vantaggio al 39′. Carnesecchi deve metterci la manona per tre volte: prima sul doppio tentatico di Piccoli e poi su quello di Zortea. Al 42′ il portiere dell’Atalanta si oppone nuovamente al vantaggio degli avversari: è ancora Piccoli a cercare il gol.

Cagliari-Atalanta 0-1

SECONDO TEMPO – Gianpiero Gasperini non ci sta al primo tempo della sua Atalanta e prima di rientrare in campo per i secondi 45′ sceglie subito di cambiare: entrano Lookman, De Roon e Djimsiti per cercare di dare più energia alla squadra. La scelta dell’allenatore viene premiata perché la Dea trova una reazione in campo. Nel frattempo, invece, arrivano i guai per Nicola, che è costretto a far uscire Luvumbo infortunatosi dopo un intervento di De Roon. Per i nerazzurri al 66′ arriva il gol del vantaggio, ad opera di Zaniolo, subentrato dalla panchina pochi minuti prima. Al 68′ si mette in mostra anche Lookman, che becca il palo non riuscendo a concretizzare la chance del raddoppio. Nel finale torna ad insistere il Cagliari e l’Atalanta va nuovamente in affanno, graziata ancora da ottimi interventi di Carnesecchi. Alla fine il match sorride a Gasperini, che trova la decima vittoria consecutiva in campionato e si assicura ancora la vetta della Serie A.