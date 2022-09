L’Atalanta vede la vetta solitaria solo pochi minuti: Cremonese stoppa tutto

Finisce 1-1 a Bergamo tra Atalanta e Cremonese. Gli orobici vanno in vantaggio ma non riescono a difendere il risultato. Pari immediato degli ospiti. Vetta divisa a tre

BLOCCATA − Match intenso a Bergamo e ben giocato soprattutto nel primo tempo con Atalanta e Cremonese che si annullano solamente per l’abilità dei propri portieri. Al 6′ riscalda subito le mani l’ex Inter Radu che chiude bene su Muriel. Al quarto d’ora è il collega con la maglia strisciata Musso a dover sfoderare una gran parata per respingere la botte potente dalla distanza di Escalante. Tra orobici e ospiti è un continuo botta e risposta con l’Atalanta che si avvicina al gol al 25′ con Koopmeiners ma straordinaria la risposta di Radu. Alla mezz’ora ci provano prima Sernicola che sfiora la traversa dalla distanza e poi Muriel che di rasoterra non riesce a trafiggere Radu.

Ripresa meno più spettacolare ma sempre intensa e combattuta. E soprattutto arrivano i gol. Al 67′ segna Koopmeiners ma la rete viene annullata per fallo di mano di Okoli in area. Sette minuti più tardi arriva però il vero vantaggio: sempre Koopmeiners da calcio da fermo e spizzata puntuale sul primo palo di Demiral. L’Atalanta sogna la nuova vetta in classifica ma quattro minuti dopo Valeri gela il Gewiss Stadium ribadendo in rete una brutta respinta di Musso su Ascacibar. Nel finale, pericoloso Okoli ma bravo Radu a tenerla. Per l’Atalanta niente nuovo sorpasso e vetta solitaria. Ora ci sono tre squadre a 14 punti: Atalanta, Napoli e Milan. Inter a -2.