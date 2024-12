Atalanta, un’altra assenza dopo Retegui! Tra pochi giorni l’Inter – Sky

L’Atalanta ha recuperato un pezzo nella difesa quest’oggi, ossia Giorgio Scalvini. Gian Piero Gasperini però perde un altro giocatore oltre a Mateo Retegui, tra pochi giorni ci sarà l’Inter.

MOMENTO – L’Atalanta è in un momento ottimo di forma. Da settembre non perde più ed è prima in classifica con 40 punti a +3 dall’Inter con una partita in meno. Gian Piero Gasperini e i suoi vincono solamente e domani affronteranno la Lazio di Marco Baroni allo Stadio Olimpico. Il match è delicato e i bergamaschi rischiano di perdere il primato in favore degli altri nerazzurri di Milano impegnati a Cagliari nel sabato pomeriggio. Gasperini riceve comunque una pessima notizia in vista delle prossime gare.

Atalanta, un infortunio prima di Lazio e Inter

INFORTUNIO – Oltre a Mateo Retegui, che dovrebbe saltare sia la Lazio che la Supercoppa Italiana, l’Atalanta ha perso anche Matteo Ruggieri. L’esterno sinistro non partirà per Roma questo pomeriggio a causa di un problema articolare all’alluce del piede destro. L’obiettivo di Gasperini è recuperarlo in occasione della prima partita della competizione che si svolgerà in Arabia Saudita. Il 2 gennaio ci sarà il match con l’Inter, il 31 dicembre l’Atalanta sarà in viaggio per Riyad. Da monitorare perciò la situazione di Ruggieri, che potrebbe aggiungersi agli assenti per la semifinale contro l’Inter.