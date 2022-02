Atalanta-Torino, niente 3-0: ricorso respinto e gara da giocare

Il campionato di Serie A si gioca su due fronti: in campo e fuori. Sono ancora diverse le partite rinviate per COVID-19 sul tavolo della Corte Sportiva d’Appello. Una di queste Atalanta-Torino, che si dovrà però giocare.

RICORSO RESPINTO – Atalanta-Torino si gioca. Dopo essere stata rinviata per COVID-19, i bergamaschi avevano fatto appello, che però è stato oggi respinto: “La Corte Sportiva d’Appello a Sezioni Unite presieduta da Carmine Volpe ha respinto il ricorso dell’Atalanta avverso la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara Atalanta-Torino dello scorso 6 gennaio. Il match, valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie A, si dovrà quindi giocare“.