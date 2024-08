Atalanta, tegola per Gasperini: due infortunati salteranno l’Inter

Dopo la storica partita contro il Real Madrid valevole per la Supercoppa Europea, Gian Piero Gasperini fa i conti con gli infortunati. Due giocatori salteranno non solo la partita della sua Atalanta contro il Lecce per il debutto, ma non ci saranno neanche contro l’Inter a fine agosto.

DOPPIO INFORTUNIO – Tegola per Gian Piero Gasperini, che dovrà fare a meno di due giocatori infortunati dopo la sfida di Supercoppa Europea tra Atalanta e Real Madrid. Si tratta di Sead Kolasinac – il cui problema fisico era già stato confermato subito a caldo dopo la partita – e di Rafael Toloi. A confermarlo è la società stessa, che sottolinea come per entrambi il problema sia una lesione di primo grado al bicipite femorale. Destro per l’esterno bosniaco, sinistro per il difensore italo-brasiliano. I tempi di recupero non sono lunghissimi, ma il tecnico dei bergamaschi potrà riavere entrambi a disposizione soltanto dopo la sosta per le nazionali.

Gasperini, doppio infortunio per l’Atalanta: niente Inter

SFIDE SALTATE – Sia Kolasinac che Toloi, quindi, salteranno di fatto le prime tre giornate di Serie A in programma per l’Atalanta. La prima è quella di debutto contro il Lecce e in programma lunedì 19 agosto. Poi la trasferta contro il Torino della seconda giornata. E, soprattutto, la sfida a San Siro contro l’Inter in programma proprio a fine agosto e sfida che chiuderà il primo mini-blocco di tre partite, che porterà alla sosta per le nazionali.