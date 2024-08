Atalanta, dalla Supercoppa Europea un infortunio: Inter fra 16 giorni

L’Atalanta stasera ha perso 2-0 la Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Dalla serata di Varsavia i bergamaschi escono anche con un problema fisico, perché un giocatore è stato costretto al cambio. E fra sedici giorni c’è l’Inter.

NIENTE DA FARE – Per l’Atalanta serata di grande orgoglio a Varsavia, ma alla fine la Supercoppa Europea l’ha alzata il Real Madrid. I bergamaschi se la sono giocata a viso aperto, creando diverse occasioni e colpendo una traversa su cross di Marten de Roon deviato quando il risultato era di 0-0. Una partita che rimarrà per la squadra di Gian Piero Gasperini, nonostante la sconfitta. Ma in cui il tecnico annuncia di dover fare i conti con un infortunato: fra sedici giorni la gara della terza giornata di Serie A, contro l’Inter.

Atalanta, nuovo infortunio a sedici giorni dall’Inter: la ricostruzione

IL COMMENTO – Nel post partita della Supercoppa Europea su Sky Sport, Gasperini ha parlato di cosa dovrà fare ora l’Atalanta: «Comunque devo trarre da questa partita qualcosa di positivo, poi dopo lunedì per noi inizia il campionato e sappiamo benissimo che è tutta un’altra cosa. Il campionato italiano è molto diverso e noi dobbiamo fare la conta perché è uscito Sead Kolasinac. Dobbiamo vedere come recuperiamo tutti». Kolasinac è uscito al 71′, subito dopo il definitivo raddoppio del Real Madrid con Kylian Mbappé, lasciando il posto a Mitchel Bakker. Non è chiaro il motivo del problema fisico, ma le parole di Gasperini al momento non inducono all’ottimismo. In questi giorni si capirà se potrà recuperare per una delle partite che precedono Inter-Atalanta (venerdì 30 ore 20.45).