Atalanta, squadra al lavoro in vista dei prossimi impegni: cinque a parte

Gian Piero Gasperini Atalanta

L’Atalanta, archiviata la vittoria contro il Crotone, è tornata al lavoro in vista dei prossimi impegni: la sfida europea contro il Liverpool ed il match di campionato contro l’Inter

AL LAVORO – L’Atalanta è tornata al lavoro in vista dei prossimi impegni. Gasperini è al lavoro per preparare la sfida di Champions League contro il Liverpool e la sfida di Serie A contro l’Inter. Di seguito il report: “I nerazzurri sono tornati subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del match di UEFA Champions League contro il Liverpool in programma martedì sera al Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita con il Crotone. Terapie per de Roon, Gosens, Hateboer, Romero e Toloi”.

Fonte: atalanta.it