Atalanta, solo pareggio in casa contro l’Udinese e -5 dalla Champions League

Termina 0-0 la sfida dell’Atalanta in casa contro l’Udinese. Pareggio che serve a poco ai padroni di casa, a -5 dalla zona Champions League ma con Inter, Milan e Roma che devono ancora giocare.

SOLO PARI – Pareggio senza particolari emozioni al Gewiss Stadium di Bergamo. Si ferma ancora la squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Dopo le ultime due sconfitte in campionato arriva anche il pareggio 0-0 in casa contro l’Udinese. Decisiva la parata di Silvestri al 90′ su Toloi. Piove sul bagnato per l’Atalanta, che si allontanano dalla zona Champions League e perdono anche Zappacosta e Koopmeiners per problemi muscolari. Buon punto esterno invece per gli uomini di Sottil ringrazia il suo portiere Silvestri, splendido nel funale, ma che resta a secco di vittorie dallo scorso 22 gennaio quando arrivarono i tre punti contro la Sampdoria