Atalanta show: Crotone battuto 5-1! Prova di forza prima dell’Inter

Luis Muriel e Marten de Roon (Photo by Enrico Locci/Getty Images via OneFootball)

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha battuto agevolmente il Crotone di Serse Cosmi, all’esordio sulla panchina dei pitagorici. I rossoblu restano in partita solo per una breve frazione del primo tempo. Nella ripresa, gli orobici dilagano. Lunedì sera, l’Atalanta è attesa a San Siro per la sfida contro l’Inter

RULLO COMPRESSORE – Quarta vittoria consecutiva, in campionato, per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha battuto 5-1 il Crotone di Serse Cosmi dilagando nella ripresa. Robin Gosens ha sbloccato la partita al 12′, con un colpo di testa su assist di Josip Ilicic. Il pareggio momentaneo di Simy, con un pregevole pallonetto, ha illuso i pitagorici, capaci di chiudere il primo tempo sull’1-1. Nella ripresa, arrivano in rapida successione le reti di Palomino (48′, deviazione su calcio d’angolo), Luis Muriel (50′) e Josip Ilicic (58′, parabola sensazione all’incrocio dei pali). Nel finale, c’è gloria anche per il neo entrato Miranchuk. I nerazzurri di Gasperini salgono dunque a quota 49 punti in classifica, a pochi giorni dal big match di San Siro contro l’Inter.