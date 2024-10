L’Atalanta schianta il Genoa, l’ex Retegui è assoluto protagonista

Vince l’Atalanta 5-1 contro il Genoa, grazie a Mateo Retegui che realizza addirittura tre gol. La Dea conquista la seconda vittoria di fila dopo quella in Champions League.

GOLEADA – Al Gewiss Stadium va in scena Atalanta-Genoa. Gian Piero Gasperini incontra il suo passato, dopo aver ottenuto una bellissima vittoria mercoledì sera in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk per 3-0. La Dea è la seconda squadra a scendere in campo oggi, dopo la partita dell’Udinese contro il Lecce. Tra poco toccherà all’Inter contro il Torino. A Bergamo non c’è praticamente mai partita. Il match si sblocca al 24′ del primo tempo, co Retegui che insacca su assist di Lookman. Per l’italo-argentino sarà una serata da ricordare contro il suo ex Genoa. In realtà c’è equilibrio fino alla fine del primo tempo, perché nella ripresa il Genoa scompare dal campo. In dieci minuti, tra il 50′ e il 60′, Retegui fa doppietta ed Ederson porta il risultato sul 3-0. Ma il festival del gol orobico non finisce qui, perché al 74′ Retegui fa tripletta su calcio di rigore. Sei minuti più tardi partecipa alla festa anche de Roon, che trova il 5-0 con una bellissima girata al volo dalla distanza. Nel finale, l’Atalanta perde un po’ le misure ed Ekhator realizza il gol della bandiera.

Atalanta-Genoa 5-1

24′, 50 e 74′ Retegui (A), Ederson 60′ (A), 80′ De Roon (A), 83′ Ekhator (G)