Atalanta-Sassuolo, De Zerbi preserva i diffidati per l’Inter:...

Atalanta-Sassuolo, De Zerbi preserva i diffidati per l’Inter: la formazione

Condividi questo articolo

Il Sassuolo sta per scendere in campo contro l’Atalanta. I prossimi avversari dell’Inter, per bocca di De Zerbi (vedi articolo), fanno un po’ di turnover preservando i diffidati (QUI l’elenco)

ATALANTA-SASSUOLO CON VISTA INTER – Roberto De Zerbi è di parola e fa le scelte di formazione nell’ottica del triplo impegno settimanale. Di seguito la formazione del Sassuolo: Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Caputo. Fuori, quindi, Filip Djuricic, Francesco Magnanelli e Pedro Obiang. Tutti e tre sono diffidati, con un’ammonizione salterebbero la prossima sfida contro l’Inter. A riposo anche Rogerio e Gian Marco Ferrari.