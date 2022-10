L’Atalanta rialza subito la testa: colpo ad Empoli! Lookman ancora decisivo

L’Atalanta vince ad Empoli e si colloca momentaneamente al secondo posto in attesa del Milan. Contro l’Empoli finisce 0-2, in gol ancora l’attaccante nigeriano Lookman, quinto gol per lui

GASP C’È − Colpo al Castellani per l’Atalanta che batte l’Empoli rialzando immediatamente la testa dopo il KO contro la Lazio di sette giorni fa. Gli orobici iniziano bene la gara rendendosi particolarmente pericolosi al minuto 16 con Ederson. Ottimo il suo inserimento in area di rigore, su suggerimento del giovane Hojlund, ma la sua botta rasoterra viene neutralizzata da Vicario. Nella ribattuta chiude alla grande Luperto a porta quasi sguarnita. L’Atalanta però spinge e alla mezz’ora va in vantaggio. Azione insistita dei ragazzi di Gasperini, Lookman svirgola dalla lunetta ma sul lato opposto è bravissimo ad arrivare Hateboer per l’1-0. Nel finale, grandissima possibilità per andare sullo 0-2 ma Koopmeiners si fa parare il rigore da Vicario. Parata con i piedi stupenda del portiere empolese. Nella ripresa, l’Atalanta prova a chiudere i giochi e lo fa al 59′ con Lookman che si mette in proprio sbarazzandosi di mezza difesa avversaria. Sul 2-0 orobico, l’Empoli prova a tuffarsi in avanti avvicinandosi al gol prima con Destro e poi con Ebuehi. Gol annullato per offside a quest’ultimo. Nel finale, l’Atalanta gestisce bene portandosi a casa i 3 punti.