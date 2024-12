L’Atalanta recupera un big per l’Inter. Le ultime

L’Atalanta recupera un calciatore di assoluto valore in vista della sfida di Serie A contro la Lazio, prevista per domani 28 dicembre alle ore 20:45, e della semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter del 2 gennaio.

LA SITUAZIONE – L’Atalanta si allena per le prossime due sfide che chiuderanno il 2024 e apriranno il 2025 dei bergamaschi: la 18ª giornata di Serie A contro la Lazio e la Semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter. La squadra allenata da Giampiero Gasperini ha potuto contare sulla presenza di Giorgio Scalvini, allenatosi in parte con i suoi compagni. Difficilmente il calciatore italiano, di ritorno da un trauma distorsivo alla spalla sinistra, sarà rischiato contro i biancocelesti. Molto più probabile il suo apporto, dal primo minuto o a partita in corso, nella sfida valida per la semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter.

Atalanta pronta al confronto con l’Inter: due big a confronto

LA STAGIONE – Atalanta e Inter sono state finora, insieme al Napoli, le mattatrici di questo campionato. Con una filosofia molto simile elaborata dai rispettivi tecnici, Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi, le due squadre hanno dominato in lungo e in largo nelle sfide disputate in questo inizio di stagione in Italia. Grazie alla presenza di interpreti cresciuti considerevolmente grazie al lavoro dei due allenatori, le formazioni italiane stanno dando un’anticipazione del confronto che si vedrà in Supercoppa e nel resto della stagione.