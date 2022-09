Atalanta prima con super Koopmeiners: tripletta! E Lazaro causa rigore

L’Atalanta va in testa alla classifica di Serie A assieme alla Roma. I bergamaschi battono per 3-1 il Torino con un super Koopmeiners: tripletta per l’olandese. Lazaro, all’esordio da titolare in granata, causa un rigore.

IN TESTA – L’Atalanta chiude il turno infrasettimanale di Serie A andando in testa alla classifica. Bel successo per la squadra di Gian Piero Gasperini sul Torino, con il 3-1 che toglie l’imbattibilità ai granata di Valentino Lazaro, all’esordio da titolare. Al 32′ sugli sviluppi di un corner palo di Merih Demiral, con Vanja Milinkovic-Savic che salva sulla ribattuta. Poco dopo esce Duvan Zapata per infortunio, sostituito dal classe 2003 Rasmus Hojlund danese all’esordio. Lo stop del colombiano porta a un lungo recupero, dove l’Atalanta prende il rigore del vantaggio per fallo di Ola Aina su Brandon Soppy. Dal dischetto trasforma Teun Koopmeiners al 45′ +4, poi intervallo. Al 47′, ma complessivo, Koopmeiners raddoppia con un bel tiro da fuori. Il Torino non demorde e le prova tutte per tornare in partita. Ci riesce al 77′, con una potentissima conclusione di Nikola Vlasic che già nel primo tempo si era visto annullare un gol. Dura poco la speranza ospite, perché Lazaro rovina tutto colpendo in pieno il subentrato Ademola Lookman. Altro rigore, ancora Koopmeiners dal dischetto e stesso esito: gol e tripletta personale. L’Atalanta sale a quota dieci, stacca il Torino ed è in testa con la Roma.