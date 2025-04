L’Atalanta perde ancora, colpo Lazio! Occasionissima Bologna

L’Atalanta perde in casa contro la Lazio per 1-0. Corsa Champions League apertissima e, domani, il Bologna ha un’occasione pazzesca: salire al terzo posto.

SCONTRO DIRETTO – Atalanta-Lazio è uno dei due big match della domenica di Serie A, l’altro sarà subito e vedrà in campo la Roma contro la Juventus allo Stadio Olimpico. Si inizia al Gewiss, dove orobici e biancocelesti si giocano un pezzo di Champions League in questo importantissimo scontro diretto. Entrambe le squadre non arrivano al meglio alla sfida: l’Atalanta è reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Fiorentina, mentre i biancocelesti hanno raccolto appena due punti nelle ultime tre partite di campionato contro Udinese, Bologna e Torino. L’ultimo successo è datato 2 marzo contro il Milan a San Siro. Marco Baroni fa turnover anche per far fronte al delicato impegno di giovedì in Europa League, nell’andata dei quarti di finale contro il Bodo Glimt. Il primo tempo è abbastanza soporifero, con pochissime occasioni da gol. Ci prova Zaccagni al 25′ ma brava la difesa dell’Atalanta a chiudere. Mentre alla mezz’ora la Lazio perde per infortunio Nuno Tavares. Nella ripresa, il match si sblocca. Dopo il miracolo di Mandas su Retegui al minuto 49, quattro minuti più tardi la Lazio passa in vantaggio con Isaksen, appena entrato. Al 74′, la squadra di Baroni sfiora il gol del raddoppio, ma Carnesecchi ci mette una pezza su Pellegrini. Nel finale, Gasperini cambia completamente l’attacco richiamando in panchina Retegui e Lookman al posto di De Ketelaere e Samardzic. All’88’, occasione per Brescianini ma il suo colpo di testa va al lato di poco. Niente da fare: l’Atalanta perde ancora.

ATALANTA-LAZIO 0-1

53′ Isaksen