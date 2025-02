Atalanta a un passo dalla rimonta: poi il rigore assurdo al Club Brugge!

L’Atalanta va sotto col Club Brugge ai playoff d’andata di Champions League. I nerazzurri recuperano e sono a un passo dalla rimonta, ma nel finale un rigore dubbio porta i padroni di casa alla vittoria.

PRIMO TEMPO – Al Jan Breydel Stadium di Bruge va in scena la sfida d’andata dei playoff di Champions League, valida per l’accesso agli ottavi di finale. In campo si sfidano Club Brugge e Atalanta, dopo Juventus-PSV Eindhoven di ieri e Feyenoord-Milan di questa sera. La gara per la Dea prende immediatamente una brutta piega, per via del pressing alto e soffocante dei padroni di casa. L’atteggiamento della squadra belga dà i suoi frutti e, di fronte al team di Gian Piero Gasperini in grossa difficoltà, va a segno già al 15′. Nasce tutto da una dei tanti palloni persi dall’Atalanta nel primo quarto d’ora di gioco: Talbi recupera, corre sulla fascia destra, entra in area e crossa: sfrutta tutto Jutglà che calcia col destro e va in gol. L’Atalanta prova a reagire, ma al 30′ si imbatte nuovamente in un pericolo. Questa volta è De Cuyper a tentare la conclusione, ma trova solo l’esterno della rete. Al 41′ i nerazzurri si fanno davvero concreti e riescono finalmente a rispondere: Zappacosta mette dentro un cross per Pasalic che si inserisce e insacca di testa il gol del pareggio.

Club Brugge-Atalanta 2-1

SECONDO TEMPO – Alla ripresa il Club Brugge si dimostra ancora agguerrito, con un gioco che continua a mettere in difficoltà Gasperini. Nel secondo tempo, però, la Dea è più operosa e va vicina al gol della rimonta in più occasioni. Al 65′ ci prova Zappacosta, che coglie l’assist di Cuadrado e va di testa. Poi al 66′ è il momento di Samardzic che da un’ottima posizione spreca la chance col sinistro. L’Atalanta si dimostra pericolosa anche nel finale di gara: all’82’ è la volta di Charles De Ketelaere che prova un sinistro forte dal limite dell’area. Sulla conclusione dell’ex Milan il portiere del Club Brugge è costretto a tuffarsi e a deviare in corner.

FINALE BEFFA – A pochi minuti dalla fine, però, arriva la beffa per Gasperini: al 90+1′ l’arbitro fischia un calcio di rigore in favore dei padroni casa dopo un presunto fallo di Hien su Nilsson. La decisione è molto dubbia e tutta l’Atalanta protesta: il difensore nerazzurro, infatti, nel mantenere la posizione allarga un po’ il braccio sfiorando il calciatore della squadra belga, che si lascia cadere. Dal dischetto parte proprio Nilsson che spiazza del tutto Rui Patricio e sigla il 2-1.