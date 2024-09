L’Atalanta fa pari con l’Arsenal: Retegui sbaglia un calcio di rigore

Finisce 0-0 Atalanta-Arsenal. Gli orobici sprecano anche un calcio di rigore con Retegui. Super Raya nell’occasione.

PARI – Al Gewiss Stadium va in scena Atalanta-Arsenal, esordio per gli orobici in questa Champions League. Partita che interessa anche all’Inter, in quanto i Gunners saranno avversari dei nerazzurri durante il proprio percorso europeo. Primo tempo al piccolo trotto, con l’Arsenal che inizia meglio impensierendo Carnesecchi con una punizione forte e rasoterra di Saka. Bravissimo il portiere italiano a respingere. Cinque minuti dopo è la volta di Martinelli, ma la conclusione del brasiliano non trova la porta. L’Atalanta inizia a macinare gioco a partire dalla mezz’ora e al 30′ si affaccia dalle parti di Raya con Charles De Ketelaere. Nella ripresa, avvio boom dell’Atalanta che pronti-via e dopo cinque minuti conquista un rigore con Ederson. Dal dischetto si presenta Retegui, ma l’italo-argentino si fa ipnotizzare da Raya. Il portiere dell’Arsenal respinge il rigore e poi si trasforma in superman sulla ribattuta. Miracoloso! Nonostante l’avvio elettrico, la ripresa non si accende. Al 74′, Martinelli ci prova, ma non trova la porta. Il match non si sblocca neanche nei minuti di recupero e finisce 0-0, proprio come Manchester City-Inter e Bologna-Shakhtar Donetsk, per restare in tema squadre italiane.

Atalanta-Arsenal 0-0