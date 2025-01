L’Atalanta guarda agli ottavi di Champions League: manita allo Sturm Graz!

L’Atalanta scende in campo al Gewiss Stadium per la settima sfida di Champions League. Il Match casalingo contro lo Sturm Graz termina 5-0 in favore della squadra di Gasperini.

PRIMO TEMPO – Aspettando di vedere Inter, Juventus e Milan in campo tra stasera e domani, l’Atalanta inaugura la settima giornata della Champions League delle italiane. La sfida, in scena alle ore 18.30 al Gewiss Stadium di Bergamo vede subito i nerazzurri in gran controllo contro lo Sturm Graz. Il vantaggio della squadra di casa, infatti, arriva già al dodicesimo minuto, con Retegui che sblocca le marcature mettendo in rete l’assist di Zappacosta. Poco prima, però, gli austriaci si rendono pericolosi col destro, poi finito di poco sul fondo, di Camara. Nel finale del primo tempo l’Atalanta va molto vicina al raddoppio, ancora con Retegui che trova la difesa dello Sturm Graz pronta a deviare in corner.

Atalanta-Sturm Graz 5-0

SECONDO TEMPO – Alla ripresa Gasperini sceglie di far rifiatare l’autore del gol e Palestra, mettendo dentro Cuadrado e Lookman. Proprio quest’ultimo, al 49′, si rende subito protagonista con un assist finalizzato in porta da De Ketelaere. Il gol del raddoppio, però, è da annullare per il fuorigioco dell’inglese naturalizzato nigeriano. Al 57′ è ancora Lookman a rendersi pericoloso, dopo un uno-due con Samardzic, davanti alla porta: il portiere dello Sturm Graz riesce a deviare in angolo. Il raddoppio vero e proprio dell’Atalanta arriva al 58′, con la rete di Pasalic che nasce dal piede dell’ex Inter Cuadrado. Al 63′ si inscrive sul libretto dei marcatori del match anche De Ketelaere, che mette dentro il 3-0 sui risvolti di un calcio d’angolo. La Dea non si spegne neanche nei minuti finali del match. All’80’, infatti, Zappacosta firma il poker nerazzurro, ma l’arbitro la revoca per via del fuorigioco. Poi all’89’ ci pensa Lookman, di testa, a mettere dentro davvero il quarto gol. Arriva anche la manita nel finale: la firma Brescianini col sinistro. Dopo l’ultimo complicato periodo in campionato, dunque, l’Atalanta ritrova la vittoria e si porta momentaneamente a +1 dall’Inter e alla terza posizione della classifica di Champions League.