Atalanta, no aggancio all’Inter: favore da Cabral e dalla Fiorentina

L’Inter evita quantomeno l’aggancio da parte dell’Atalanta. Nel posticipo di Serie A contro la Fiorentina finisce 1-1, con pareggio di Cabral su rigore.

AGGANCIO EVITATO – L’Atalanta vincendo avrebbe ripreso al quinto posto l’Inter. Così non è, perché la Fiorentina impone l’1-1 in una partita dove però è la squadra di Vincenzo Italiano ad avere la quasi totalità delle occasioni. Nella prima mezz’ora meglio i viola, con diverse opportunità che però non finiscono dentro. Ne ha due Nicolas Gonzalez, una fuori di un soffio e una parata da Marco Sportiello con un prodigio. Al 37’ però, alla prima vera occasione, a passare è l’Atalanta: incertezza difensiva, si infila Joakim Maehle in anticipo e complice una deviazione fa 0-1. Anche ammonito, per esultanza provocatoria verso la curva della Fiorentina. A inizio ripresa cross da sinistra respinto da Rafael Toloi che diventa buono per il tiro a lato di Gaetano Castrovilli. Per l’arbitro la respinta è di testa, ma il VAR dopo numerosi minuti d’attesa ravvisa che la prende di mano: calcio di rigore. Si tira al 56’, non sbaglia Arthur Cabral. Entra Cristiano Biraghi, un cui bel sinistro al 73’ finisce sul palo a Sportiello battuto. Il portiere dell’Atalanta salva anche nel terzo dei sette minuti di recupero, su colpo di testa ravvicinato di Giacomo Bonaventura.