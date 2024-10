Atalanta-Monza, Samardzic e Zappacosta per i 3 punti a Gasperini!

L’Atalanta passa sul Monza grazie ai gol di Lazar Samardzic e Davide Zappacosta: 2-0 al Gewiss Stadium per la squadra di Gian Piero Gasperini. Ostacolo superato con grandi difficoltà per i bergamaschi.

DIFFICILE – Atalanta–Monza finisce 2-0 nonostante le insidie della serata per la squadra di Gian Piero Gasperini. In una partita che sulla carta sembrava piuttosto semplice i bergamaschi trovano difficoltà e faticano a rendersi pericolosi nel corso dei 90 minuti. Pochi tiri, poche occasioni da una parte e dall’altra e il gol annullato nel secondo tempo al Monza. Sul cross di Samuel Vignato non toccato da nessuno e finito in rete l’arbitro fischia un fallo in area di rigore di Danilo D’Ambrosio per una spinta sul difensore avversario. L’Atalanta si può ritenere fortunata e porta quest’ultima dalla sua parte, perché poco dopo si porta in vantaggio. Al minuto 70 Nicolò Zaniolo va in profondità, serve Mateo Retegui che trova Lazar Samardzic libero di calciare di sinistro e di segnare il suo primo gol al Gewiss Stadium. All’86’ gli viene infine salvato un gol sulla linea da Pablo Marì di testa. Chiude i giochi Davide Zappacosta con un tiro a giro al 90.

Atalanta-Monza, la classifica dopo il match

PUNTI – L’Atalanta sale a 19 punti in campionato, superando la Juventus e portandosi ancora a -2 dall’Inter seconda in classifica. Il Monza rimane a otto punti ed esce dalla trasferta odierna con grande rammarico.