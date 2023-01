Atalanta macchina da gol: 5-2 allo Spezia! Quarti di Coppa Italia con l’Inter

L’Atalanta è ancora una volta incontenibile dopo gli otto gol rifilati in campionato alla Salernitana. La squadra di Gasperini schianta pure lo Spezia agli ottavi di Coppa Italia con un roboante 5-2. I bergamaschi ai quarti di finale affronteranno l’Inter

MACCHINA DA GOL – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è una macchina da gol. Dopo gli otto gol messi a segno contro la Salernitana, i bergamaschi vincono 5-2 agli ottavi di Coppa Italia contro lo Spezia. Apre le marcature Lookman dopo 10′ dal fischio d’inizio per ripetersi al 12′ siglando il 2-0 e una doppietta personale. Al 14′ lo Spezia dà l’illusione di una reazione andando sul 2-1 con Ekdal ma al 27′ Hateboer sigla il 3-1 per l’Atalanta. Al 38′ ci riprova lo Spezia accorciando le distanze con Verde. Nella seconda frazione di gioco, al 72′, Hojlund sigla il 4-2 atalantino mentre al 91′ arriva l’autorete di Ampadu per il definitivo 5-2 nerazzurro. Gasperini ai quarti di finale trova l’Inter di Simone Inzaghi.