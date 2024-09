Atalanta, Lookman torna a segnare e ribalta tutto! Fiorentina in un tunnel

La Fiorentina di Raffaele Palladino non riesce a trovare la prima vittoria in campionato, cadendo in casa contro l’Atalanta con il punteggio di 3-2. Vittoria per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini che ritrova anche il gol di Lookman.

RIBALTONE – Un match intenso e ricco di emozioni, con tutti i gol segnati nel primo tempo e una spettacolare rimonta dei bergamaschi, capaci di rispondere ai due vantaggi viola e portarsi a casa i tre punti. La sfida si apre subito su ritmi alti, con la Fiorentina che prova a sfruttare il fattore campo per sbloccare una situazione di classifica complicata. Al 15′ i gigliati trovano il vantaggio con il gol di Lucas Martinez Quarta. La gioia viola, però, dura poco. Al 21′, l’Atalanta reagisce prontamente trovando il pareggio con Mateo Retegui, abile a raccogliere un assist preciso e a battere il portiere della Fiorentina con un gol di testa. Al 32′, la Fiorentina subisce la seconda beffa: Robin Gosens sfonda sulla sinistra e serve un pallone d’oro a Moise Kean, che non sbaglia e realizza il suo secondo gol in campionato, regalando il momentaneo 2-1 agli orobici. in un minuto di pura follia, l’Atalanta ribalta completamente la partita. Prima, al 45′, è Charles De Ketelaere a firmare il pareggio con un inserimento perfetto in area, siglando il 2-2 con un destro preciso. Poi, un minuto dopo, arriva la rete del sorpasso firmata da Ademola Lookman, tornato titolare dopo un periodo in panchina.

ATALANTA-FIORENTINA 3-2

Gol: 15′ Martinez Quarta (F), 21′ Retegui (A), 32′ Kean (F), 45′ De Ketelaere (A), 46′ Lookman (A)