UFFICIALE – Atalanta-Lecce rinviata, la Serie A comunica la data del recupero!

La Serie A sceglie e comunica la nuova data in cui si giocherà Atalanta-Lecce, gara della trentaquattresima giornata rinviata dopo la tragica notizia riguardante il club giallorosso.

RINVIO – Tantissimi i rinvii delle gare di Serie A negli ultimi giorni, in seguito alla scomparsa di Papa Francesco. Anche Atalanta-Lecce, prevista alle 20.45 di venerdì 25 aprile, subisce delle variazioni. Questa volta a determinare il cambiamento, però, è un’altra tragica notizia, giunta in mattinata, che ha sconvolto l’ambiente giallorosso. Si tratta della morte di Graziano Fiorita, membro dello staff tecnico del club leccese nel ruolo di fisioterapista. Dopo alcune ore dalla decisione di rinviare la gara della trentaquattresima giornata, la Serie A comunica la data scelta per il posticipo.

Atalanta-Lecce, la nuova data scelta dalla Serie A dopo il rinvio

IL PROGRAMMA – Atalanta-Lecce, spiega la Lega Serie A, viene riprogrammata per domenica 27 aprile, alle ore 20.45. La sfida, dunque, resta nel weekend e non impegnerà le due formazioni nella settimana successiva. I giallorossi, quindi, avranno a disposizione quasi sei giorni prima di affrontare la gara successiva, che prevede lo scontro col Napoli (di sabato 3 maggio). Sfida, quest’ultima, alla quale l’Inter guarderà particolarmente interessata, considerando il testa a testa in campionato. Prima, però, c’è ancora un’altra giornata da affrontare a cui pensare.