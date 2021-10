Atalanta-Lazio, vince lo spettacolo: de Roon riacciuffa i biancocelesti al 94′

Si è appena concluso Atalanta-Lazio. Primo match dell’undicesima giornata della Serie A 2021/2022. Al termine di una sfida ricca di colpi di scena le due squadre si dividono la posta

REPORT – Atalanta-Lazio negli ultimi anni ha sempre regalato spettacolo e gol. La sfida di oggi pomeriggio non ha deluso le aspettative. A portarsi in vantaggio sono infatti gli ospiti con il secondo gol consecutivo di Pedro dopo soli 18 minuti di gioco. Lo spagnolo è infatti abile a ribadire in rete dopo una gran parata di Juan Musso su Ciro Immobile. Sul finire del primo tempo arriva però il pareggio dei nerazzurri. A siglarlo al 46esimo è Duvan Zapata con un grandissimo gol dopo una progressione di forza. Nella ripresa le azioni si susseguono da una parte all’altra, ma al 74′ Ciro Immobile trova la rete del vantaggio. Gli uomini di Gian Piero Gasperini non mollano e all’ultimo respiro trovano la rete del pareggio con Marten de Roon al 94′

CLASSIFICA – Con questo risultato l’Atalanta resta in quinta posizione a quota 19 punti, a più uno proprio dalla Lazio che sale a 18.