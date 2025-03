Atalanta-Inter la grande sfida tra i migliori attacchi! I numeri – TS

Atalanta-Inter è soprattutto la grande sfida tra due degli attacchi più prolifici in Europa. I migliori reparti in Serie A si scontrano, i numeri da Tuttosport.

I MIGLIORI! – Ademola Lookman e Mateo Retegui da una parte, Lautaro Martinez e Marcus Thuram dall’altra: Atalanta-Inter è la sfida del weekend in Serie A! Gli attacchi più prolifici in Italia hanno fatto registrare numeri impressionanti in tutte le competizioni e stanno trascinando le rispettive squadre alla rincorsa degli obiettivi principali. L’exploit di Retegui guida i bergamaschi, mentre per l’Inter incide il rendimento del francese che ha sorpreso chiunque con il numero di gol segnati. Delusione almeno fino a gennaio il Toro, che ha aumentato le marcature nelle ultime settimane.

Atalanta-Inter, i numeri degli attaccanti!

PUNTI – Contando tutte le competizioni, anche quelle dove i punti non vengono contati, l’Atalanta ha ottenuto 76 punti. Di questi ben 31 sono arrivati dai gol decisivi di Retegui e Lookman, ossia il 40.7%. Per l’Inter la situazione è diversa: Lautaro Martinez e Thuram hanno portato 29 punti degli 89 accumulati in totale dai nerazzurri. La percentuale si attesta intorno al 32.6. Gli attaccanti dell’Atalanta stanno vivendo una stagione migliore, ma domani si scoprirà chi sarà veramente decisivo per la corsa allo scudetto.

fonte: Tuttosport – Federico Masini