Atalanta-Inter, Hateboer e Romero a disposizione? Le parole di Gasperini

Gian Piero Gasperini Atalanta

Gian Piero Gasperini, nel corso di un’intervista rilasciata a “Sky Sport” ha parlato, tra le altre cose, delle condizioni di Hans Hateboer e di Romero, in vista di Atalanta-Inter in programma alle 15:00

RECUPERO – Queste le parole di Gasperini a proposito del recupero di Hateboer e Romero in vista di Atalanta-Inter: «Le condizioni di Hateboer e Romero? Vedremo domani, non ci sono lesioni muscolari. Sono degli affaticamenti che possono succedere giocando con continuità. Per noi è difficile con i tempi, per domenica è possibile recuperarli, per domani (la sfida contro il Liverpool, ndr) è molto difficile».