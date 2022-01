Atalanta-Inter, ex arbitro Chiesa: «Giusto no ai 2 rigori chiesti dagli orobici»

Intervenuto su Calciomercato.com nello spazio a lui riservato, l’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha analizzato la direzione arbitrale di Davide Massa in Atalanta-Inter, ventiduesima giornata del campionato di Serie A.

MOVIOLA – Queste le parole dell’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa sulla direzione arbitrale di Davide Massa in Atalanta-Inter, ventiduesima giornata del campionato di Serie A. “Massa (Var: Di Paolo) 7 “Ha arbitrato molto bene e con personalità una gara difficile, scegliendo di fischiare poco e mantenendo sempre il controllo totale sul match. Non gli sfugge nulla, e anche la scelta di non concedere i due rigori richiesti dall’Atalanta la reputo giusta“.

Fonte: Calciomercato.com – Francesco Guerrieri