Atalanta in extremis, Zapata porta i tre punti contro il Torino

L’Atalanta riesce a vincere una partita fondamentale per la lotta alla Champions League. I bergamaschi superano il Torino con il risultato di 2-1 e si avvicinano al quarto posto, in attesa dello scontro tra Inter e Lazio.

CORSA – L’Atalanta vince incredibilmente a Torino e supera i granata con il risultato di 2-1. Il successo arriva in extremis e porta la firma di Duvan Zapata, che in dribbling supera due difensori e colpisce di potenza al minuto 88. Il primo tempo si è concluso con il vantaggio della Dea targato Davide Zappacosta, al primo gol dell’ex contro la squadra di Ivan Juric. Il Torino ha riacciuffato grazie alla rete di Antonio Sanabria al 75′, ma non è bastato per il pareggio. La situazione per i primi quattro posti ora si fa ancora più calda. L’Atalanta sale a 55 punti e sorpassa l’Inter in attesa della sfida con la Lazio. La distanza da Roma e Milan è di sole due lunghezze. Il Torino invece rimane a quota 42 fermo al dodicesimo posto.