L’Atalanta nei guai in vista del recupero con l’Inter: big a rischio!

L’Atalanta dovrà recuperare la partita contro l’Inter in data 28 febbraio. Il derby nerazzurro rischia di non vedere un big della squadra di Gasperini.

PROBLEMA − Il recupero tra Inter-Atalanta è in programma per il 28 febbraio. Partita della ventesima giornata di Serie A, che la capolista dovette saltare per l’impegno a Riyad in Supercoppa italiana. Occhio alle condizioni di Ademola Lookman. L’attaccante è rientrato dalla spedizione in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, competizione conclusasi in finale e col secondo posto alle spalle della Costa d’Avorio. Il ragazzo sta facendo delle terapie, perché ha subito una distorsione alla caviglia sinistra. La partita contro l’Inter è tra tredici giorni, da capire se riuscirà a recuperare in tempo.