Atalanta, Gasperini pensa all’Inter: turnover con il Lecce! Fuori un diffidato

L’Atalanta di Gasperini alle 18.30 sfiderà il Lecce allo stadio “Via del Mare”. Il tecnico nerazzurro, che domenica affronterà l’Inter di Inzaghi, opta per il turnover. In panchina anche l’unico diffidato Demiral mentre in attacco si vede Zapata. Di seguito le scelte ufficiali

TANTI CAMBI – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini alle 18.30 sfida il Lecce al “Via del Mare” ma con il pensiero rivolto anche alla prossima partita contro l’Inter al “Gewiss Stadium”. Il tecnico della Dea opta infatti per un cospicuo turnover. In panchina anche l’unico diffidato, ovvero Demiral: al suo posto Okoli. A centrocampo torna De Roon mentre in attacco ha scelto Zapata unica punta con Ederson e Malinovskyi alle sue spalle.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Djimsiti, Ruggeri; Soppy, Pasalic, De Roon, Zortea; Ederson, Malinovskyi; Zapata.