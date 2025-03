Atalanta, Gasperini con l’Inter probabilmente perde un giocatore!

Piccolo allarme per Gasperini che rischia di non avere un giocatore per la partita di domenica prossima contro l’Inter. Si sta giocando Juventus-Atalanta, partita che si sta disputando all’Allianz Stadium.

ALLARME – L’Atalanta sta giocando contro la Juventus all’Allianz Stadium e sta conducendo il risultato sul 2-0 grazie ai gol di Retegui e dell’olandese de Roon. Nella ripresa non è però rientrato un giocatore dagli spogliatoi e si tratta di un ex giocatore dell’Inter: ovvero Juan Cuadrado. Il colombiano, infatti, ha giocato dal primo minuto la partita ma è stato poi costretto al cambio. La prima diagnosi parla di risentimento muscolare al flessore destro. Le sue condizioni saranno ovviamente da valutare, ma la partita contro l’Inter di domenica 16 è comunque a rischio. Probabilmente domani farà gli esami.

Cuadrado salta Atalanta-Inter? Domani probabilmente esami

PROBLEMA – Solitamente infortuni di questo tipo, se confermati, potrebbero bloccare un giocatore per circa dieci giorni/due settimane. Ma gli esami di domani sicuramente definiranno la situazione intorno all’ex interista campione d’Italia Cuadrado. Gasperini valuterà. Il colombiano lo scorso anno ha vinto lo scudetto con la Beneamata e questo non è sicuramente piaciuto ai tifosi della Juventus, che per tutto il primo tempo hanno fischiato costantemente l’esterno colombiano.