L’Atalanta frena col Torino: Retegui si è divorato un calcio di rigore

L’Atalanta non va oltre l’1-1 contro il Torino al Gewiss Stadium. Mateo Retegui ha sbagliato un calcio di rigore decisivo.

FRENATA – Dopo il pareggio contro il Barcellona in Champions League e aver pescato il Club Brugge agli spareggi, l’Atalanta ritorna in campionato per sfidare il Torino di Paolo Vanoli. Al Gewiss partita viva sin dalle prime battute, con la Dea che trova il gol del vantaggio al ventesimo con l’ex Raoul Bellanova. Ma la rete dell’ex granata (ed ex Inter) viene cancellata dopo pochi minuti dal VAR. L’esterno aveva infatti tocca palla con il braccio. Ma la Dea non demorde e al 35′ trova il gol del vantaggio, stavolta è buono: gol che arriva grazie al colpo di testa di Djimsiti. Ma a Bergamo è la giornata dei difensori, tant’è che dopo quattro minuti il Torino trova immediatamente il gol del pareggio e lo fa con il cileno Maripan. Nel finale di primo tempo doppia occasione per Brescianini, ma prima Milinkovic Savic e poi Lazaro ci mettono una pezza. Nella ripresa, l’Atalanta esce all’arrembaggio. All’ora di gioco, ci prova l’ex Inter Cuadrado, ma il suo tiro è debole. Al 73′, la più grande occasione per la Dea: Tameze atterra Retegui e per Piccinini è rigore. Dal dischetto, l’oriundo della Nazionale e capocannoniere della Serie A si fa ipnotizzare da Milinkovic Savic. Il Torino riesce a tenere botta e a portare a casa il pareggio. Per l’Atalanta una nota positiva: il ritorno in campo di Gianluca Scamacca.

ATALANTA-TORINO 1-1

35′ Djimsiti, 39′ Maripan (T)