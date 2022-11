Atalanta, si ferma un top: Gasperini in allarme. Fra 11 giorni arriva l’Inter!

Allarme in casa Atalanta nell’ultimo allenamento a Zingonia. Gasperini può avere un grande problema in vista dello scontro diretto col Napoli e poi con l’Inter

STOP − Allarme in allenamento per l’Atalanta. Si è fermato Luis Muriel per un problema ancora di oscura entità. Lo riporta Sky Sport. Dunque, grosso problema per la squadra orobica in vista dello scontro diretto contro il Napoli di sabato e di quello contro l’Inter il 13 novembre, ovvero all’ultima giornata prima della sosta. Muriel ha avuto diversi problemi fisici in questo avvio di campionato ed era rientrato proprio nell’ultimo turno di campionato contro l’Empoli.