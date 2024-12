Atalanta, che fatica con l’Empoli. De Ketelaere show per l’undicesima di fila

L’Atalanta rimonta e vince per 3-2 contro l’Empoli, trovando l’undicesima vittoria consecutiva del campionato. Prosegue la fuga dei bergamaschi in campionato, in attesa di Inter-Como di domani sera.

RIMONTA – Partita pazza al Gewiss Stadium tra Atalanta ed Empoli. Il risultato si sblocca dopo soli 13 minuti, con i toscani che partono ispirati e mettono in difficoltà i padroni di casa, andando a trovare anche il gol grazie a Lorenzo Colombo. Piove poi sul bagnato per i bergamaschi, con Nicolò Zaniolo costretto a dare il cambio all’infortunato Mateo Retegui dopo 20 minuti. Poi la squadra di Gian Piero Gasperini si sveglia dal torpore e prima trova il pareggio grazie a De Ketelaere al 34′, poi colpisce un palo con Djimsiti su colpo di testa e infine, a un soffio da fine primo tempo, arriva il gol di Ademola Lookman che ribalta il risultato.

MONTAGNE RUSSE – Quando sembra che l’Atalanta sia in controllo della partita, al 58′ gli ospiti vanno ancora in gol: contatto in area di rigore, l’arbitro corre al VAR e concede il penalty. Sebastiano Esposito si presenta dagli 11 metri e con una bomba firma il pari. L’inerzia della partita cambia e la squadra di Roberto D’Aversa si rende pericolosa in un paio di occasioni. Tuttavia è l’Atalanta ad avere la meglio: all’86’ Charles De Keteleaere prende palla dalla destra, si guadagna il centro saltando due difensori e poi piazza nell’angolino la palla del 3-2 che vale l’undicesima vittoria consecutiva e la fuga al primo posto in classifica.

ATALANTA-EMPOLI 3-2

Gol: Colombo al 13′, De Ketelaere al 34′ e all’86’, Lookman al 45’+1, rig. Esposito al 58′