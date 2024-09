Atalanta-Como, prima vittoria per Fabregas. Ingabbiato Gasperini

Match dal sapore lombardo quello andato in scena questo pomeriggio al Gewiss Stadium di Bergamo tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il neo promosso Como. Gol e spettacolo nella bergamasca, con gli ospiti che vincono 3-2.

INIZIO – Cade clamorosamente l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel posticipo della Serie A. I nerazzurri, nonostante un avvio di gara perfetto, al triplice fischio rientrano negli spogliatoio con zero punti. Vince il Como 3-2. A sorridere è proprio il Como di Cesc Fabregas che portano a casa i primi tre punti della stagione. A partire forte è la stessa Atalanta che amministra bene a centrocampo e arriva al con Davide Zappacosta che calcia di prima intenzione e manda la palla nell’angolino basso di sinistra. Nella prima frazione sono sempre i padroni di casa ad amministrare bene il settore e a chiudere in vantaggio al duplice fischio.

Atalanta-Como, rimonta in 45′

VITTORIA – Al fischio d’avvio della ripresa arriva il pareggio del Como. Pronti e via e i comaschi trovano subito la strada per bucare la difesa degli orobici. Gabriel Strefezza, aggancia un pallone al bacio e di prima intenzione calcia un bolide che trafigge Carnesecchi. Al 54′ arriva la doccia gelida per i padroni di casa con Sead Kolasinac che si fa un clamoroso autogol e regala agli ospiti il meritato vantaggio. Quattro minuti dopo Alieu Fadera segnail definitivo 3-2 per il Como. Tiro dalla distanza con la palla che si infila all’angolino basso di destra. Tiro imprendibile per il portiere nerazzurro e tris messo in cascina. Nel finale ci prova l’Atalanta a riaccendere il match ma è lo stesso club ospite che chiude ogni singolo tentativo di rimonta. Nel finale rigore per i padroni di casa con Lookman che la mette all’angolino.