Atalanta caricata dal suo pubblico prima del Milan: l’Inter spera nella Dea

Due sfide decisive in chiave Scudetto in questa 37esima giornata di campionato: Milan-Atalanta alle 18 e Cagliari-Inter alle 20.45. Intanto, la squadra di Gasperini è stata caricata a dovere dai suoi supporter

DECISIVA − E’ una domenica che potrebbe dire tanto sulla lotta Scudetto. Tra un paio d’ore, il Milan scenderà in campo con l’Atalanta; mentre in serata toccherà all’Inter rispondere sul campo del Cagliari. Mancano ormai gli ultimi 180 minuti di campionato e nonostante i due punti di distanza dai cugini, l’Inter crede ancora nella conquista della seconda stella. Molto passerà dalla sfida di San Siro tra i rossoneri e la Dea, con i nerazzurri di Milano spettatori interessati. Gara comunque importante anche per l’Atalanta che si gioca l’accesso diretto alla prossima Europa League. Intanto i tifosi orobici hanno caricato a dovere la squadra a Zingonia in vista dell’imminente match. L’Inter spera sulle motivazioni in più dei ragazzi di Gasperini.