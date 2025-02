Atalanta-Cagliari, pareggio senza reti! Gasperini non accorcia

L’Atalanta non riesce a vincere al Gewiss Stadium e si ferma sul risultato di 0-0 contro il Cagliari. Delusione totale per Gian Piero Gasperini, che non accorcia come avrebbe potuto per lo scudetto.

SCUDETTO CHIUSO? – Atalanta-Cagliari al Gewiss Stadium di Bergamo finisce con il risultato di 0-0. Deludente la prestazione dei ragazzi di Gian Piero Gasperini, che sono ripetitivi non riuscendo perciò a rompere la barriera avversaria. Bassi ritmi, poche accelerazioni e poche idee dagli attaccanti. Anche l’allenatore della dea non ci crede fino in fondo al successo, perché all’ora di gioco mette Palestra e Vlahovic in campo al posto di Mateo Retegui e Juan Cuadrado. Gasperini ha deciso di dare priorità alla Champions League, dove senza una vittoria martedì ci sarebbe l’eliminazione definitiva. Nonostante la prestazione sottotono l’Atalanta ha avuto l’occasione per prendersi i tre punti al 90′. Vlahovic dentro l’area di rigore ha incrociato con il destro, Elia Caprile ha compiuto un autentico miracolo regalando almeno un punto al suo Cagliari. I bergamaschi non accorciano quanto avrebbero potuto su Napoli e Inter: -3 dai nerazzurri, -4 dal Napoli che gioca alle ore 18. Tutto questo ovviamente con una partita in più, visto che le due rivali per il primo posto devono ancora scendere in campo.