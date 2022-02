L’Atalanta cade in casa col Cagliari e non accorcia sull’Inter: rosso a Musso

Termina 1-2 Atalanta-Cagliari. Gli orobici cadono in casa contro una squadra di Mazzari molto organizzata. Rosso diretto al portiere argentino sull’1-0 per i sardi

EPISODI − Match molto divertente a Bergamo tra Atalanta e Cagliari soprattutto nel secondo tempo con i sardi ormai in netta ripresa dopo una prima parte di stagione decisamente negativa. Gli orobici provano a mettere sin da subito il proprio muso nella metà campo avversaria e al 29′ si avvicinano al gol con Ruslan Malinovskyi che da fuori area trova una grande conclusione sotto la traversa. Bravissimo però Cragno a metterci una pezza. La ripresa è un saliscendi di emozioni ed episodi.

Pronti-via e al minuto 50, il Cagliari passa in vantaggio: cross preciso di Dalbert e puntuale tap-in di Pereiro a sbloccare la gara. Gol convalidato dopo check del Var per possibile tocco di mano del centrocampista sardo. Un minuto più tardi, altro importante episodio: Pereiro viene lanciato in profondità, Musso esce alla disperata e tocca il giocatore del Cagliari in uscita. Per il signor Prontera, nessun dubbio: rosso diretto. L’Atalanta però non si da per vinta e al 65′ trova il gol del pari con Palomino che rapidissimo insacca un piccolo flipper in area di rigore. Nemmeno il tempo di festeggiare il pari che il Cagliari si riporta in vantaggio: Bellanova serve in area ancora Pereiro che non ci pensa due volte e siglare il 2-1 sardo.