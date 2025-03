Atalanta bloccata dal Venezia: solo pari! Altra occasione scudetto

L’Atalanta spreca un’importante occasione nella lotta serrata per lo scudetto. Nella 27ª giornata di Serie A, la squadra di Gian Piero Gasperini non va oltre lo 0-0 contro il Venezia al Gewiss Stadium.

SOLO PARI – L’Atalanta perde due punti restando dietro Napoli e Inter a quota 55 punti in classifica, al terzo posto. Sin dalle prime battute, i nerazzurri hanno preso in mano il gioco, imponendo il proprio ritmo e schiacciando il Venezia nella propria metà campo. La prima vera occasione arriva con Davide Zappacosta, che con una conclusione potente colpisce il palo, sfiorando il vantaggio. Poco dopo è Juan Cuadrado a far tremare la porta avversaria con un destro che si stampa sull’incrocio dei pali. Nonostante il dominio territoriale, la squadra di Gasperini rischia grosso sul finire del primo tempo: Alessio Zerbin, sfruttando un’inattesa disattenzione della difesa atalantina, si inserisce bene e chiama Carnesecchi a un intervento decisivo per mantenere la porta inviolata.

Occasione Lookman nel secondo tempo! Ma poi pareggio

GRANDE OCCASIONE – Nella ripresa l’Atalanta prova a cambiare marcia con i cambi, cercando più incisività in attacco. Lookman, protagonista nell’ultima vittoria per 5-0 contro l’Empoli, ha l’occasione più ghiotta del secondo tempo ma, a pochi passi dalla porta, manca clamorosamente il bersaglio.