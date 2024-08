Atalanta, ancora mercato: contro l’Inter a rischio pure il portiere!

L’Atalanta è alle prese con il mercato. Oltre alle situazioni di Koopmeiners e Lookman, la Dea potrebbe perdere prima dell’Inter anche il portiere.

ALTRA SITUAZIONE – Atalanta protagonista di questo calciomercato estivo. La Dea, che alla terza giornata incontrerà l’Inter a San Siro, è già alle prese con due grattacapi non da poco: Ademola Lookman e Teun Koopmeiners. Quanto al nigeriano, la situazione sembra apparentemente rientrata. Infatti, aver saltato volontariamente la trasferta di Lecce per un presunto interesse del PSG nei suoi confronti, Gasperini lo ha rimesso nuovamente in rosa. Ad oggi però la sua presenza contro l’Inter, venerdì prossima, non è sicura. Chi invece non sarà quasi sicuramente più un giocatore dell’Atalanta è proprio Koopmeiners. L’olandese, a forza di certificati medici, lavora praticamente da esubero in casa Dea. Aspetta la Juventus. Ma gli orobici potrebbero veder partire anche Juan Musso. Sul portiere argentino c’è l’Atletico Madrid.

Musso rischia di non esserci contro l’Inter: l’Atalanta valuta tre portieri

SCENARI – Come riferiscono i colleghi di Marca, infatti, i Colchoneros lavorano ad un prestito per strappare Musso all’Atalanta. Diego Simeone, suo connazionale, lo vorrebbero portare in Spagna per affiancarlo a Jan Oblak. La situazione rimane da monitorare. E contro l’Inter, dunque, rischia seriamente di non esserci. La Dea, scrive Gianluca Di Marzio, si sta già guardando attorno e ha sondato tre nomi: Rui Patricio, Silvestri e Consigli. Quest’ultimo è un ex orobico.