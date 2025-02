Non solo il Milan, anche l’Atalanta saluta la Champions League! Tris del Brugge

Il ritorno di Champions League, tra Atalanta e Club Brugge, è terminato con un 3-1 in favore degli olandesi. Anche l’Atalanta, come il Milan nel pomeriggio, saluta in largo anticipo la Champions League.

SCONFITTA – A poche ore dall’eliminazione del Milan, anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini saluta la Champions League. La sconfitta in Olanda, per i nerazzurri, è stata fatale: 3-1 per il Club Brugge. Al Gewiss Stadium però, non c’è stata partita, con il Club Brugge che ha consolidato i gol di scarto. Ospiti che passano subito in vantaggio dopo appena tre minuti con Talbi che non lascia scampo ai padroni di casa. Alla mezz’ora arriva la doccia gelida con la doppietta personale di Talbi che mette in ghiaccio la qualificazione agli ottavi. Allo scadere del primo tempo arriva anche il terzo gol del Club Brugge con Ferran Jutgla che conclude alla sinistra di Carnesecchi.

Atalanta-Club Brugge, secondo tempo al cardiopalma

RIPRESA – Il secondo tempo si apre con un’Atalanta più intraprendete e con Zappacosta che serve Ademola Lookman in area di rigore: rasoterra centrale e nerazzurri che provano ad accorciare le distanze. Al 58′ succede di tutto: prima il gol annullato a Lookman, poi il rigore concesso grazie al VAR e infine l’errore dello stesso centrocampista che condanna l’Atalanta a un finale amaro. Nelle ultime battute ci provano gli orobici senza però riuscire a trovare il guizzo vincente per provare a riaprirla nel finale.