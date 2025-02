L’Atalanta accorcia sull’Inter: Retegui show e cinquina al Verona

Show dell’Atalanta al Bentegodi: cinquina al Verona con ben quattro gol di Retegui e uno di Ederson. Ora la Dea è a meno uno dall’Inter, che attende il posticipo di lunedì.

IL PRIMO TEMPO – Nel sabato della ventiquattresima giornata di Serie A scende in campo l’Atalanta, sfidando il Verona in trasferta al Bentegodi. La Dea sale in cattedra e disintegra gli avversari con ben cinque gol, che vedono Mateo Retegui assoluto protagonista. L’Inter, che ora non ha più asterischi in classifica e aspetta di risfidare la Fiorentina lunedì, adesso è avanti solo di un punto. A sbloccare il match è proprio l’argentino naturalizzato italiano al 21′: dopo il tentativo di De Ketelaere che termina sul palo l’attaccante arriva e mette dentro il tap-in vincente. A raddoppiare, al 25′, è ancora Retegui con il sinistro, poi al 37′ arriva anche la rete di Ederson che fa tutto da solo dal recupero a centrocampo fino alla conclusione in area. Poco prima dell’intervallo il Verona subisce anche il poker dall’Atalanta con Retegui che sigla la personale doppietta. Il gol arriva dai risvolti di un calcio piazzato, al 44′, con l’attaccante italo-argentino che riesce a metterla dentro dopo due pali colpiti dai compagni.

Verona-Atalanta 0-5

IL SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo arriva anche il quinto gol dell’Atalanta e ancora una volta è Retegui a rendersi protagonista. Al 56′ l’attaccante nerazzurro sfrutta l’assist di De Roon e va a segno di sinistro. Al 75′ sembra esserci una reazione da parte del Verona, che impegna Rui Patricio per ben tre volte nel giro di pochi secondi. Prima sul tiro di Tchatchoua, poi sul secondo tentativo di Mosquera e, infine, sul colpo di testa di Coppola nato dai risvolti di un calcio d’angolo.